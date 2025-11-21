V Italiji uveljavljajo načelo »samo da pomeni da«

Italijanska poslanska zbornica je v sredo soglasno potrdila predlog zakona za redefinicijo spolnega nasilja po modelu »samo da pomeni da«, ki izrecno uvaja pojem svobodnega in izrecnega soglasja. Spremenjeni člen kazenskega zakonika določa, da je vsako spolno dejanje brez jasnega in prostovoljnega soglasja obravnavano in torej kaznovano kot spolno nasilje. Doslej je zakonodaja poudarjala predvsem uporabo sile, groženj ali zlorabo položaja.

Na vrsti še senat

Novi predlog, ki ga bo sedaj moral potrditi še senat - predvidoma se bo to zgodilo v prihodnjem tednu, ko bo tudi dan za odpravo nasilja nad ženskami - želi premakniti pozornost z ravnanja žrtve na odgovornost storilca ter se približati standardom Istanbulske konvencije. Za zakon so glasovali poslanci desne vladne koalicije in opozicije.

Pomemben korak

Organizacije za pravice žensk sprejem označujejo kot pomemben korak v boju proti spolnemu nasilju, obenem pa opozarjajo, da mora zakonodajnim spremembam slediti tudi okrepljeno izobraževanje, preventivni programi in bolj dostopna podpora žrtvam. Spremembo definicije posilstva in spolnega nasilja so v Sloveniji sprejeli leta 2021, v kazenski zakonik pa jo je zapisala še vrsta drugih evropskih držav.