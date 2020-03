V Italiji vnovična zaostritev: Ostanite v lastni občini

Italijansko notranje ministrstvo in ministrstvo za zdravje sta v nedeljo objavila novo uredbo, ki dodatno omejuje svobodo gibanja državljanov, ki bodo morali odslej ostajati v lastni občini. Do nadaljnjega bo za vse veljala prepoved gibanja izven svoje občine tako z javnimi kot zasebnimi prevoznimi sredstvi. Izjema ostajajo delovne potrebe, nujni primeri in zdravstveni razlogi.

Za novo uredbo so se odločili, da bi omejili morebiten nov »beg« na jug države, potem ko je premier Giuseppe Conte v soboto odredil zaprtje tovarn, ki niso nujne.