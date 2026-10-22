»Navdih črpam iz folklorne glasbe«

Na Goriškem se danes začenja 29. izvedba Jazz&Wine of Peace festivala, odmevne mednarodne glasbene prireditve krminskega krožka Controtempo. V njegovem okviru se bo do nedelje, 25. oktobra, zvrstilo 27 koncertov (popoln spored je na voljo na spletni strani www.controtempo.org). Med prvimi bo danes ob 15. uri na Gradu Spessa v Koprivnem nastopil trio violončelista Gala Goloba, ki ga ob slovenskem glasbeniku dopolnjujeta ruski altovski saksofonist Efim Braylovskiy in nemški bobnar Florian Fischer. Koncert predstavlja novost– sodelovanje krminske prireditve s festivalom Jazz Cerkno.

Kako je prišlo do sodelovanja med Jazz Cerkno in Jazz&Wine of Peace festivalom?

Moj koncert sodi v sodelovanje med Zavodom Jazz Cerkno in krožkom Controtempo, ki prireja Jazz&Wine of Peace. Pred par leti sem bil v sklopu festivala Jazz Cerkno dobitnik razpisa Jazz inkubator in sem v okviru tega programa, glasbene rezidence, izvedel koncert s svojim triom. Slednji je bil posnet in izdan kot album pri založbi Jazz Cerkno. Letos je prvič, ko Jazz Cerkno sodeluje s festivalom Jazz&Wine of Peace. Moj trio je izraz tega sodelovanja.

Kaj boste izvajali na koncertu na Gradu Spessa?

Igrali bomo mojo avtorsko glasbo. Velik del te glasbe je prosta improvizacija. Ta dopušča veliko svobode v samih kompozicijah. Skladbe črpajo navdih iz folklorne glasbe ali pa nekih folklornih tradicij, slovenskih in slovanskih.