Monumentalno delo o slovenski tržaški in avstrijsko-koroški literaturi

V Tržaškem knjižnem središču so prejšnji četrtek predstavili obsežno posthumno delo Borisa Paternuja (1926-2021) z naslovom Ljubim jih, te preproste besede, ki je ob stoletnici avtorjevega rojstva izšlo pri Založništvu tržaškega tiska. O monumentalni literarno-zgodovinski študiji o slovenski književnosti na Tržaškem in avstrijskem Koroškem sta spregovorila urednika Marija Pirjevec in Miran Košuta, ki je h knjigi prispeval tudi spremno besedo. V imenu založbe je prisotne uvodoma nagovorila Martina Kafol.

Gre za »zelo dragoceno delo, ki ga je avtor pisal skoraj petdeset let,« so poudarili na srečanju. V njem so zbrane razprave, članki in zapisi o slovenski književnosti zunaj meja Slovenije. Knjiga vsebuje temeljit prikaz dela pesnikov in pesnic ter razvoj različnih pesniških smeri v prostoru, ki je v tem pogledu zelo raznovrsten. Knjiga v nadaljevanju obravnava tudi predstavitev pripovedne proze s poglobitvijo del Borisa Pahorja in Vladimirja Bartola.

Drugi del knjige, ki je izšla na 421 straneh, izpostavlja sodobna koroška pisatelja Janka Messnerja in Florijana Lipuša ter je osredotočen na temeljno razpravo o Problemu dveh tipov slovenske književnosti s posebnim ozirom na njen koroški del.

Obe književnosti, tako tržaška kot avstrijsko-koroška, imata svoje posebnosti, vendar sta »neločljiv del skupne slovenske književnosti,« sta izpostavila urednika. Na srečanju je prof. Marija Pirjevec opozorila, da gre glavni razlog za posebnost obeh literatur iskati v »hudem pretresu,« ki so ga Slovenci pri nas in na Koroškem doživeli v prvi polovici minulega stoletja.