V Italijo so se vrnili prvi diplomati

Na letališču v Rimu je danes pristalo prvo letalo iz Kabula, na katerem je bilo 74 diplomatov, italijanskih državljanov in nekdanjih afganistanskih sodelavcev italijanske vojske. Letalo je z letališča v Kabulu vzletelo v nedeljo, v prihodnjih dneh pa bodo organizirali dodatne lete, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Na krovu letala je bilo okoli 20 državljanov Afganistana, ki so pomagali italijanskemu kontingentu.

Italija bo kot naslednje evakuirala tiste Afganistance, ki so nekoč delali za italijansko obrambno in zunanje ministrstvo. V ta namen bo vojska vzpostavila zračni most.

Premier Mario Draghi se je danes zahvalil vojaškim enotam, ki so pomagale pri vrnitvi Italijanov. Zagotovil je, da ima Italija cilj, da zavaruje afganistanske sodelavce, ki so pomagali Italiji na misiji v Afganistanu.