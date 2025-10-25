VREME
Obnovitvena dela

V Izoli odprli obnovljen mestni stadion

Prenovili so dotrajano umetno travo in vgradili zalivalni sistem

Spletno uredništvo |
Izola |
25. okt. 2025 | 13:33
    V Izoli odprli obnovljen mestni stadion
    Mestni stadion v Izoli (OBČINA IZOLA)
V Izoli so danes uradno odprli prenovljeni mestni stadion, kjer so v preteklih mesecih celovito obnovili dotrajano umetno travo. Vgradili pa so tudi zalivalni sistem, ki bo v vročih mesecih omogočal hlajenje travnate podlage. Naložba znaša približno 575.000 evrov. Kot so sporočili z izolske občine, so se za obnovo odločili, ker stara umetna trava ni več ustrezala sodobnim standardom.

Ocenili so tudi, da bo nova pridobitev zelo pomembna za več kot 300 članov Nogometnega kluba Izola. Ti so razdeljeni v 14 starostnih kategorij, od cicibanov do veteranov, vsi pa nogometno igrišče uporabljajo tako za tekmovanja kot tudi za treninge. Igrišče pa je na voljo tudi drugim občanom in širokemu krogu obiskovalcev.

