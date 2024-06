Domačini in turisti v Izoli so danes na izolskih cestah in plažah opazili poseben par na kolesih, odet v fluorescentno opravo, poročajo Primorske novice. Gre za ekipo reševalcev na kolesih Reševalne službe slovenske Istre (RSSI) Zdravstvenega doma Izola, ki čez poletje nudi nujno medicinsko pomoč na mestih, ki so težje dostopna ostalim prevoznim sredstvom.

Prvi dan sta na kolesih dežurala Dominik Konec in Kevin Viler, pri čemer sta že pomagala moškemu, ki ga je na pokopališču obšla slabost.