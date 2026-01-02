V izolski porodnišnici v letu 2026 prvi zagledal luč sveta Stefan

Župani in podžupani občin slovenske Istre so danes že tradicionalno obiskali izolsko porodnišnico, da bi pozdravili prve novorojenčke v novem letu. V letu 2026 se je kot prvi v četrtek, 1. januarja, malo pred 22. uro rodil deček Stefan iz izolske občine.

Srečno mamico, ki je povila že petega otroka, so pozdravili župan in podžupanja Občine Izola Milan Bogatič in Agnese Babič, župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, podžupan Občine Piran Christian Poletti in podžupanja Občine Ankaran Martina Angelini.

Kot zadnji v starem letu se je 30. decembra rodil deček Oskar iz koprske občine. V izolski porodnišnici se je lani sicer rodilo 495 otrok, od tega 251 dečkov in 244 deklic.