Raziskovalci centra Cnr-Irbim v Anconi so potrdili, da so ribiči v tamkajšnjih jadranskih vodah ulovili en primerek lesepske plavajoče rakovice (Portunus segnis), ki se razlikuje od že znane ameriške invazivne vrste sinje plavajoče rakovice Callinectes sapidus. Gre za žival, ki je tipična za Rdeče morje in Indijski ocean. Poudarjajo sicer, da še ne gre za novo invazijo.