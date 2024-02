V kakšno smer bo »zaplula« Slovenska skupnost?

Nedavni deželni kongres Slovenske skupnosti je vnesel nove politične dinamike v slovenski manjšini in morda odprl pot tudi spremembam v dosedanji strankini usmeritvi. Če bo do tega prišlo, bo to posledično vplivalo na vso manjšino. Vsaka napoved bi bila trenutno preuranjena, prvi preizkusni kamen za nove deželne in pokrajinske voditelje SSk bodo junijske občinske volitve, medtem ko se bo na evropskih volitvah, kot doslej, stranka znova povezala z Južnotirolsko ljudsko stranko (SVP).

Na lanskih deželnih volitvah je SSk v povezavi z Demokratsko stranko skozi šivankino uho ohranila svojega deželnega svetnika. V danih pogojih predstavlja to uspeh tudi zato, ker je Marko Pisani edini slovenski deželni svetnik, kar mu omogoča, kot se temu pravi, veliko manevrskega prostora, tako v manjšini, kot na deželnem političnem prizorišču. Kaže, da bo imel Pisani več vpliva v manjšini, kot v svoji stranki, kjer je bil v boju za tajniško mesto poražen. Zmagala je dvojica Fulvia Premolin-Damijan Terpin, ki jo čaka zahtevno delo.

Mejnik za SSk vsekakor niso bile lanske deželne volitve, na katerih je, ponavljamo, dosegla uspeh, temveč hud poraz na zadnjih tržaških volitvah. Slovenska stranka je prvič v povojnem času ostala brez tržaškega občinskega svetnika, kar je zanjo velik politični in moralni udarec. SSk tudi ni znala pravilno ovrednotiti in »unovčiti« izvolitve Igora Gabrovca za devinsko-nabrežinskega župana.