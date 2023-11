V Kanalski dolini snujejo EZTS treh držav

V Kanalski dolini snujejo ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki bi zaobjemalo obmejne občine na slovenski, italijanski in avstrijski strani. Zamisel je padla ob priložnosti današnjega obiska ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona in državne sekretarke Vesne Humar v Kanalski dolini. Predstavnika slovenske vlade sta se najprej na sedežu v Ovčji vasi sestala s predstavniki Združenja Don Mario Černet, nato pa v prostorih Slovenskega kulturnega središča Planika v Ukvah s predstavniki slovenske narodne skupnosti ter župani obmejnih občin. Govor je bil o nedavni uvedbi večjezičnega pouka v vrtcih in šolah večstopenjskega zavoda Ingeborg Bachmann, ki ga namerava minister Arčon v prihodnjih mesecih tudi obiskati. Minister sicer pozdravlja začetek takega pouka, v zagotovitev katerega se je Slovenija tudi neposredno vključila, saj je zagotovila učni kader. Gre za petletni testni projekt, po tem obdobju pa je Arčon prepričan, da se bo stvar tako dobro prijela, da bo večjezični pouk postal stalnica.

Drugače ima Kanalska dolina in z njo obmejno območje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo po ministrovem prepričanju izjemen potencial, snujoče se EZTS pa bo povezalo ta prostor. Po novem letu se bo pripravil nabor projektov in bo sklican prvi sestanek, za kar je sam minister prevzel nalogo.