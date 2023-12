V kapelici zagorelo v jaslicah

Gasilci iz kraja San Vito al Tagliamento so morali ponoči, okrog 4.45 posredovati v kapelici enega od tamkajšnjih domov za starejše občane, v kateri se je sprožil protipožarni alarm. Ko so prišli na kraj požara, so našli kapelico polno dima, s pomočjo termovizijske kamere pa so odkrili, da ogenj prihaja iz jaslic pod oltarjem. Gasilci so nemudoma pogasili požar in se prepričali, da ni prišlo do posledic v drugih poslopjih doma za starejše občane. Tudi v času gašenja požara ni bilo posledic za goste doma in njihove skrbnike.