V Karniji na strmem pobočju reševali dva pohodnika

Gorski reševalci iz Plodna so danes ob 10. uri posredovali na gori Peralba v Karniji, od koder sta poklicala na pomoč 30-letna pohodnika, avstralska turista, ki ju je na strmem pobočju zajela panika in nista mogla več nazaj. Zjutraj sta po zahtevni zahodni strani gore dosegla skoraj 2700 metrov visok vrh. Med nadaljnjim spustom pa sta se na nadmorski višini okrog 2300 metrov, oddaljena kakih 80 metrov drug od drugega, blizu snežišča ustavila na izpostavljenem mestu in nista mogla več nadaljevati svoje poti.

Gorski reševalci so preverili možnost, da bi poklicali reševalni helikopter, kar pa ni bilo mogoče zaradi oblakov in slabe vidljivosti. Sklenili so zato, da ju bodo dosegli peš. V pol uri so prehodili višinsko razliko 500 metrov in prispeli do njiju. Nudili so jima suha oblačila, nato so ju privezali. Pozorno so ju pospremili, mestoma tudi s spustom z vrvjo, do ceste. Pohodnika sta se večkrat opravičila reševalcem za nevšečnost. Povedala sta jim, da sta se pozanimala o vzponu in razumela, da gre za normalno pot. Ob povratku pa ju je presenetila težavnost spusta zaradi izpostavljenosti pobočja. Gorski reševalci so posredovanje zaključili ob 14. uri.