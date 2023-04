V Karniji ogenj uničil stanovanje

Gasilci so ob 2.20 ponoči posredovali v kraju Cercivento v Karniji, kjer je zagorelo v drugem nadstropju dvonadstropne stanovanjske hiše. V požaru ni bil nihče poškodovan, iz preventivnih razlogov pa so zaradi vdihavanja dima v bolnišnico prepeljali tri stanovalce, ki so se že pred prihodom gasilcev zatekli na varno. Gasilci so požar pogasili in s hitrim in učinkovitim posredovanjem preprečili, da bi se ogenj razširil še na leseno podstrešje in na bližnje stavbe. Nastala pa je vseeno velika gmotna škoda. Hišo so nato zavarovali in preverili morebitno prisotnost novih žarišč. Ugotovili so, da je stanovanje nevseljivo. Vzroke požara še preiskujejo. Posredovanje se je zaključilo okrog 8.30.