V Karniji pohodnika obšla slabost

Na prelazu Sissanis v Karniji je danes pohodnika, starega okrog trideset let, obšla slabost. Drugi pohodniki, ki so bili z njim v destglavi skupini z vodičem, so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Reševalci iz kraja Forni Avoltri in reševalci finančne policije so se pripravili na posredovanje, medtem pa je na kraj odletel tudi deželni reševalni helikopter. S helikopterja se je do tridesetletnika spustilo zdravstveno osebje, ki mu je nudilo prvo pomoč. Z vitlom so ga nato potegnili na helikopter in ga prepeljali v bolnišnico. Posredovanje se je zaključilo okrog 14.15.