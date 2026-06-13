Ob 81. obletnici osvoboditve taborišča Ljubelj opozorila o razraščanju vojn in avtokracije

Ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj so govorci na današnji komemoraciji opozorili, da je v svetu znova vse več vojn in avtoritarnih praks. Kot je dejala direktorica Amnesty International Slovenije Nataša Posel, je človečnost danes ponovno na preizkušnji.

V nagovoru je opisala razmere, v katerih so med drugo svetovno vojno živeli in delali interniranci taborišča ob gradnji predora Ljubelj. Izpostavila pa je tudi izjemno solidarnost, ki so jo pokazali domačini, ko so jim kljub tveganjem pomagali preživeti.

Današnja komemoracija je ne le spomin in poklon temveč tudi opomin. »Čeprav je mednarodna skupnost po vojni kričala nikoli več, je danes človečnost ponovno na preizkušnji,« je dejala Posel. Ocenila je, da je število vojnih konfliktov v svetu največje po drugi svetovni vojni.

»Mednarodna skupnost še vedno zgolj opazuje, kako Izrael nadaljuje z genocidom v Gazi in etničnim čiščenjem na Zahodnem bregu. Znova tudi danes genocid in etnično čiščenje podpirajo institucije, zakoni, industrija, podpirajo jih vlade, sporazumi in pogodbe ter mnogi navadni ljudje. Zavračamo, da se je tej podpori pridružila tudi slovenska vlada,« je izpostavila Posel.

Navedla je podatek, da je število avtokratskih ureditev v svetu prvič po 20 letih preseglo število demokratičnih držav. »Žal se je tudi Slovenija v zadnji mednarodni analizi znašla na seznamu držav, ki so v procesu slabitve demokracije in drsijo v avtokracijo,« je dejala. Ob tem je navedla več primerov avtoritarnih praks.

»Kot so se domačini na tem mestu z dejanji solidarnosti upirali okupaciji in vojni, se moramo tudi mi vsi upreti avtoritarnim praksam,« je dejala. Pozvala je k zaščiti javnega dobra, svobode izražanja, neodvisnosti medijev, javnega zdravstva in šolstva ter enakosti za vse.

Brez spomina na zgodovinske dogodke težko prepoznamo, kaj se v družbi v danem trenutku resnično dogaja, je povedal tržiški župan Peter Miklič. Čeprav smo se iz časa pred več kot 80 leti veliko naučili, se žal spet z bojaznijo v srcu sprašujemo, ali se kaj takega lahko ponovi, je dejal. »Sprašujemo se, kaj se je zgodilo s svetom, z družbo, da je to ne le postalo možno, temveč se tudi dejansko dogaja,» je vprašal.

Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marijan Križman meni, da v svetu manjka dobrih ljudi, dobrih voditeljev. Skrbi ga, ker je v času lanske komemoracije po svetu divjalo okoli 55 vojn, danes pa jih je že krepko več kot 60. »Moramo spominjati na to, da so vojne zavržne, da so vojne trpljenje«, je dejal.