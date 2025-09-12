V Karnijskih Alpah reševali družino z mladoletnima otrokoma

Gorski reševalci iz Možca, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so sinoči posredovali v vzhodnih Karnijskih Alpah, kjer se je češka družina z dvema mladoletnima otrokoma med sestopom z vrha Creta di Pricot na nadmorski višini okrog 1900 metrov znašla v težavah. Zašli so na nevarno območje, ki je bilo zaradi nedavnih padavin tudi spolzko, od koder niso mogli več nikamor. Reševalci so jih dosegli s helikopterjem in so se spustili do njih. Najprej so jih zavarovali s klini in vrvmi. Nato so jih z vitlom vsakega posebej potegnili na helikopter in prepeljali v bazni tabor, ki so ga namestili na planšariji Winkel. Reševalno akcijo so zaključili okrog 19.30.