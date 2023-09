V Karnijskih Predalpah sta se izgubila tržaška pohodnika

Gorski reševalci iz Vidma in reševalci finančne policije so malo pred 14. uro posredovali v Karnijskih Predalpah na stezi z »neuradno« črno markacijo od Alessa do Avasinisa, kjer sta se izgubila tržaška pohodnica in pohodnik, stara 39 oz. 35 let. S psom sta obtičala sta na zahtevnem območju pri potoku Leale, kjer nista več našla poti in sta poklicala na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Reševalci so se jima približali s terenskim vozilom po cesti, ki pelje na goro Cuar, nato so pot nadaljevali peš po gozdni stezi, zaznamovani s črno barvo, na podlagi koordinat, ki so jih prejeli od operaterjev Soresa. Dosegli so pohodnika in ju pospremila na varno v vas. Reševalna akcija se je zaključila okrog 15.30.