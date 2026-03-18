Na enem servisu točenje omejeno, na drugem onemogočeno

Na vsaj enem servisu v obmejnem območju v Sloveniji danes popoldne točijo omejeno količino goriva. Gre denimo za primer, ki nam ga je okrog 16.30 bralka posredovala iz Sežane, kjer so točenje goriva omejili, kot je razvidno iz fotografije, na 30 litrov na stranko. Na servisu na Plavjah zgodaj popoldne niso točili ne bencina ne dizla, je popoldne opozarjal uporabnik na družbenih omrežjih. Na Škofijah pa je več avtomobilov čakalo na točenje, ker je na drugem servisu prišlo do tehnične okvare.

Petrol medtem poziva k odgovorni komunikaciji za ohranjanje stabilne oskrbe z gorivi. Vsi deležniki morajo z odgovorno in umirjeno komunikacijo prispevati k stabilnosti oskrbe z gorivi in preprečevanju nepotrebnih motenj na trgu, so danes pozvali v Petrolu. Nepremišljena komunikacija, ki lahko spodbuja nesorazmerno povečan odjem goriv, povzroča dodatne pritiske na bencinske servise in lahko vpliva na stabilnost oskrbe, so sporočili.

Oskrba slovenskega trga z gorivi ostaja stabilna, dobavni viri so zagotovljeni in sistemskih motenj v dobavi goriv do skladišč ne beležijo, so navedli v Petrolu. Trenutni izzivi so predvsem posledica izrazito povečanega povpraševanja in s tem povezanih logističnih obremenitev pri dostavi goriva do bencinskih servisov, so pojasnili.