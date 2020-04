V Kobilarni Lipica prišla na svet prva letošnja žrebička

V Kobilarni Lipica se veselijo rojstva prve letošnje žrebičke. Imenovali so jo Dubovina, prišla je na svet v četrtek zvečer ob 20. uri. Gre za žrebičko črne barve, na čelu ima belo zvezdo. Kmalu po rojstvu se je postavila na noge in začela piti materino mleko, danes pa že radovedno opazuje svet okoli sebe. Je igriva in zelo prisrčna, sporočajo iz Kobilarne Lipica. Za njeno dobro počutje skrbi njena mama, plemenska kobila 345 Dubovina XXX, oče male žrebičke pa je plemenski žrebec 514 Conversano Gratiosa VIII, ki ga lahko obiskovalci Kobilarne Lipica občudujejo na predstavah.