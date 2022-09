Karabinjerji s Trbiža so sinoči na deželni cesti št. 13 Pontebbana aretirali tihotapca ljudi. V kombiju je prevažal šest migrantov, vsi so bili, vključno z voznikom, indijski državljani. Policisti so jih povabili, naj se predstavijo na videmski kvesturi, ker so bili vsi sprejemni centri zasedeni. Za tihotapca pa bo danes sodna obranava za potrditev pripora.