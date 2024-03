V koprskem pristanišču zasegli večjo količino kokaina

V Koprskem pristanišču so pred nekaj dnevi zasegli večjo količino prepovedane droge. Po poročanju Televizije Slovenije naj bi šlo za 260 kilogramov kokaina. Varnostniki naj bi ob ladji, ki je iz Južne Amerike pripeljala sojo, odkrili potapljača, ki sta skušala izvleči torbe s prepovedanim tovorom iz rezervoarja za balastne vode.

Po poročanju TV Slovenija naj bi se osumljenca pripeljala do ladje z vodnim skuterjem, šlo naj bi za državljana Brazilije in Albanije. Droga naj bi bila vredna približno deset milijonov evrov.

Koprski policisti so potrdili le, da so zasegli večjo količino prepovedane droge in zaradi suma storitve kaznivega dejanja odvzeli prostost dvema tujima državljanoma. Preiskava še poteka, javnost bodo z rezultati tako seznanili po njenem zaključku.