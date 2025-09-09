V Kopru odkrili prve primere gnezd invazivnega orientalskega sršena

V soboto so strokovnjaki Čebelarske zveze Slovenije skupaj s priznanim strokovnjakom dr. Alexandrosom Papachristoforoujem z Univerze v Thessalyju (Grčija), enim vodilnih strokovnjakov na področju preučevanja orientalskega in azijskega sršena (Vespa velutina), na območju starega dela Kopra odkrili prve primere gnezd invazivnega orientalskega sršena, sporoča Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije. Podatki o pojavljanju te vrste na Primorskem so znani že od leta 2019.

Orientalski sršen sicer ni uvrščen na seznam invazivnih tujerodnih vrst Evropske unije, kot je na primer azijski sršen, vendar ga kljub temu obravnavamo kot potencialno invazivno vrsto, so zapisali. Pogosteje se pojavlja v toplejših podnebjih, na primer na jugu Italije in v vzhodnem Sredozemlju, a se zaradi podnebnih sprememb širi tudi ob obale Jadranskega morja. Čeprav je orientalski sršen manj agresiven in manj nevaren kot azijski sršen, lahko kljub temu povzroča težave v kmetijstvu – zlasti v čebelarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu – pa tudi v zdravstvu zaradi možnosti večjega števila pikov, ter v gospodarstvu, predvsem turizmu, opozarjajo.

Ministrstvo Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva vse državljane, zlasti kmetovalce in čebelarje z območja Primorske, da v primeru prisotnosti ali suma na prisotnost orientalskega sršena svoja opažanja nemudoma sporočijo terenskemu svetovalcu javne službe kmetijskega svetovanja ali veterinarju za zdravstveno varstvo čebel. Pri poročanju prosijo za naslednje podatke: kaj ste opazili (osebek, gnezdo), število osebkov ali gnezd, čim natančnejšo lokacijo (najbolje s koordinatami), datum opažanja, fotografijo ali videoposnetek vrste ter ime in kontaktne podatke najditelja. Ti podatki bodo služili za oceno stanja vrste in načrtovanje morebitnih ukrepov.

Najditelje osebkov ali gnezd orientalskega sršena opozarjajo, da sršenov ali gnezd ne odstranjujejo sami, saj lahko njihov pik povzroči hude zdravstvene težave.