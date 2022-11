V Kopru prižig lučk z italijansko pevko, ki je zaslovela s Smrkci

V soboto, 26. novembra, se bo s tradicionalnim prižigom lučk v Kopru začela Fantazima, ki bo s praznično osvetlitvijo mesta, pestrim programom za vse generacije, drsališčem v Taverni in drugim dogajanjem bogatila utrip v mestu vse do začetka prihodnjega leta. Posebna gostja vstopa v praznični čas bo znana italijanska pevka, igralka in televizijska voditeljica Cristina D’Avena, poročajo Primorske novice.