V Kopru tri vozila nasedla na potopnem valju

Danes zgodaj popoldne je na potopnem valju na Pristaniški ulici v Kopru nasedlo nekaj vozil, poročajo Primorske novice.

Na Policijski upravi Koper so za Primorske novice potrdili, da so prejeli tri prijave poškodovanih vozil ter da preverjajo, kaj se je natančno zgodilo in zakaj je prišlo do poškodb vozil.

Omejevanje prometa s potopnim valjem na Pristaniški ulici se bo sicer zaključilo konec septembra. Potopni valj je od konca julija promet omejeval ob petkih med 20. in 23. uro ter ob sobotah in nedeljah med 9. in 23. uro.