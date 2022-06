V Lignanu pijanim turistom nalagali globe tudi južnotirolski policisti

V skupni akciji, ki so jo ob binkoštnemu koncu tedna v Lignanu izvedli policisti, karabinjerji, finančni policisti in redarji, so oglobili kar 28 ljudi zaradi pijanosti, med njimi 24 avstrijskih državljanov. Mladi avstrijski in nemški turisti so ob prazničnem vikendu preplavili to obmorsko turistično središče, zato je kvestura iz Vidma sklenila poostriti nadzor, da ne bi prišlo do morebitnih kršitev javnega reda. Pri akciji so sodelovali tudi luška kapitanija in dvojezični južnotirolski policisti, ki govorijo nemško, med drugim tudi dva avstrijska policista, poroča časopis Il Friuli.

Štiri osebe so ovadili: italijanskega in avstrijskega državljana zaradi upiranja javni osebi in žaljenja, avstrijskega državljana, ki policistom ni posredoval osebnih podatkov ter zaradi upiranja javni osebi, ter avstrijskega državljana, ki se je pod vplivom alkohola upiral policistom in je druge obiskovalce bara obmetaval s kockami ledu. Skušal je pobegniti, toda policisti so ga kmalu izsledili in ustavili.

Predstavniki oblasti so tudi pohvalili upravitelje barov in restavracij zaradi spoštovanja urnikov lokalov in županove odredbe, po kateri je bilo med drugim strankam prepovedano dostavljati pijače v steklu ali pločevinkah za zaužitje na ulici.