Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči posredovali v Lignanu, kjer je v Drevoredu Evropa (tam se je pripetilo že več nesreč) avtomobil podrl peško. Na kraj je prihitelo reševalno vozilo iz Lignana, pri čemer ji je zdravstveno osebje nudilo najnujnejšo pomoč. Priletel je nato reševalni helikopter, s katerim so jo prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.