V Ljubljani bo parkiranje veliko dražje

Cene parkiranja naj bi v Ljubljani poskočile za 30 odstotkov. Cena ure parkiranja v coni 1, ki obsega ožje mestno središče, se bo, če bodo predlagane spremembe na novembrski seji potrdili mestni svetniki, dvignila z zdajšnjih 1,3 na 1,7 evra. V drugi coni se bo parkiranje podražilo z 80 centov na en evro, v tretji coni pa s 50 na 70 centov na uro. Občina Ljubljana ob tem na nekaterih parkiriščih predlaga spremembo terminov, v katerih veljata dnevna oziroma nočna tarifa.

Prosta parkirna mesta za rezidente

Po novem bo dnevna tarifa veljala med 6. in 22. uro, nočna pa v vmesnem času. Obveznost plačevanja parkirnine v conah 1 in 2 bi občina podaljšala za dve uri na dan, in sicer od 6. do 20. ure vse dni v tednu. V coni 3 bi se plačevanje podaljšalo od 6. do 20. ure, bi bilo pa plačevanje obvezno od ponedeljka do petka.

Občina s spremembami sledi trajnostni mobilnosti in celostni prometni ureditvi, so zapisali v gradivu za novembrsko sejo. Kot so izpostavili, želijo rezidentom občine omogočiti prosta parkirna mesta v večernem času. Občina tako na drugi strani znižuje cene letnih parkirnih dovolilnic.