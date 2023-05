V Ljubljani zaprla legendarna restavracija Maxim

V prvih dneh maja je svoja vrata do nadaljnjega zaprla legendarna ljubljanska restavracija Maxim, ki je več kot pet desetletij delovala v okviru veleblagovnice Maximarket. Kot razlog za zaprtje je vodstvo restavracije navedlo težave, v katerih se je znašla celotna gostinska panoga. Kot so dodali, trenutno iščejo rešitve za njen ponovni zagon.

Kot so zapisali na spletni strani restavracije, so morali navkljub prizadevanjem, da v teh časih ohranijo ustrezno raven storitev, na koncu sprejeti »težko, a nujno odločitev« o zaprtju. Ob tem so navedli, da trenutno iščejo optimalno rešitev za ponovno odprtje restavracije, ob čemer so izrazili upanje, da bodo lahko goste znova gostili že kmalu.

Kot izhaja iz vsebine sporočila, ki so ga objavili na vratih restavracije, gredo njihova prizadevanja v smeri iskanja ustreznega kadra ali morebitnega najemnika restavracije. Po poročanju nekaterih medijev je namreč restavracija nedavno ostala brez glavnega kuharja Petra Kovača.

Restavracija Maxim je v okviru veleblagovnice Maximarket začela delovati leta 1971 in v več kot pet desetletjih veljala za eno bolj prestižnih in priljubljenih restavracij v prestolnici. V tem času je prejela tudi več kulinaričnih nagrad, med katerimi je, kot je navedeno na spletni strani restavracije, tudi nagrada Gault&Millau za vrhunsko kulinariko in priznanje The Plate Michelin 2020, ki označuje restavracije, v katerih iz svežih surovin skrbno pripravijo dober obrok.