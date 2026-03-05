VREME
Četrtek, 05 marec 2026
Kronika

V ljubljanskih Fužinah naj bi pod streli padel moški

Na Policijski upravi Ljubljana so za zdaj potrdili le, da v Fužinah poteka intervencija

Spletno uredništvo |
Ljubljana |
5. mar. 2026 | 17:46
    V ljubljanskih Fužinah naj bi pod streli padel moški
    V ljubljanskih Fužinah poteka intervencija policije (ARHIV)
V ljubljanskih Fužinah je prišlo do streljanja, v katerem je bil ubit moški, poroča portal Dnevnik. Povzema navedbe očividcev, da so slišali dva ali tri strele, pa tudi, da naj bi moškega ustrelili policisti. Na Policijski upravi Ljubljana so za zdaj potrdili le, da v Fužinah poteka intervencija.

Več informacij na Policijski upravi Ljubljana za zdaj niso podali. Tako tudi niso potrdili, da je sploh prišlo do streljanja, niti ne, da bi lahko usodni izstrelek prišel s policijske strani.

Nekateri drugi očividci so Dnevniku povedali, da naj bi videli, da je imel moški v rokah nož.

