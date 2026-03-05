Paolo Petiziol prejemnik nagrade Mesta Gorica

Letošnji prejemnik nagrade Mesta Gorica je Paolo Petiziol, predsednik Evropskega združenja za evropsko sodelovanje in dolgoletni predsednik društva Mitteleuropa. Nagrado mu bodo vročili v ponedeljek, 16. marca, ob 19. uri v palači De Bassa, in sicer v okviru dogodkov, ki jih goriška nadškofija, dekanija in občina prirejajo ob prazniku mestnih zavetnikov, sv. Hilarija in Tacijana.

Komisiji, ki podeljuje nagrado Mesta Gorica, predsedujeta goriški župan in dekan, poleg njiju sta po statutu v njej še župnik iz stolne cerkve, občinski odbornik za kulturo, predsednik konzorcija za razvoj goriškega univerzitetnega pola, predsednik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško ter predsednik Fundacije Goriške hranilnice. Pred dvema letoma je nagrado prejela nekdanja profesorica politične geografije Maria Paola Pagnini, v preteklih letih so med prejemniki bili Paolo Camossi, Mario Brancati, Dimitrij Volcic, Matteo Oleotto, Carlo Rubbia, Edy Reja in Paolo Maurensig. Prvo nagrado je leta 2001 prejel Zoran Mušič.