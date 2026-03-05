Znanega pordenonskega podjetnika ubil dolgoletni sodelavec

Za uboj znanega pordenonskega podjetnika ter nekdanjega soustanovitelja in lastnika krajevne zasebne televizije TelePordenone Maria Ruosa so preiskovalci včeraj aretirali 67-letnega Loriana Bedina, dolgoletnega sodelavca samega Ruosa in omenjene televizije. Bedin naj bi uboj priznal, razlogi za krvavo dejanje pa naj bi bili ekonomski. To se je izvedelo včeraj, dan po srhljivem dogodku, ki je pretresel tako Pordenonsko kot Furlanijo - Julijsko krajino, odmeval pa je tudi v sosednjem Venetu in v vsedržavnih medijih.

87-letnega Ruosa (rodil se je 17. julija 1938 v kraju Rave di Fontanafredda) je v sredo popoldne našel nečak v njegovem stanovanju v Pordenonu, potem ko so ga uslužbenci bližnjega prodajnega salona rabljenih avtomobilov Garage Venezia, katerega lastnik je bil prav pokojni podjetnik, obvestili, da se stric ni pojavil v salonu. Kljub visoki starosti se je namreč Ruoso skoraj vsako jutro odpravljal na delo v svoj avtosalon, v sredo zjutraj pa ga uslužbenci niso videli priti. Poklicali so ga po telefonu, a se ni odzval, zato so poklicali nečaka, ki je šel pogledat v stanovanje. Čeprav so bila vhodna vrata zaklenjena, mu jih je uspelo odpreti, ko je vstopil, pa se je znašel pred srhljivim prizorom: stric je ležal na tleh v mlaki krvi. Po ugotovitvah preiskovalcev je do uboja prišlo med 7. in 8. uro zjutraj, malo prej, ko bi se Ruoso, kot skoraj vsak dan, odpravil na delo, saj je bil že primerno oblečen.