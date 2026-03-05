Nika Prevc s petnajsto zmago v sezoni ubranila veliki kristalni globus

Slovenska smučarka skakalka Nika Prevc je z zmago v Lahtiju tudi v letošnji sezoni predčasno osvojila veliki kristalni globus, saj ima pred drugouvrščeno v skupnem seštevku Japonko Nozomi Marujama neulovljivo prednost. Prevc je osvojila 15. zmago v letošnji sezoni in 37. v karieri in se razveselila še tretjega velikega kristalnega globusa v karieri.

Na današnji tekmi je vodila že po prvi seriji, pred Norvežanko Anno Odine Stroem in Japonko Nozomi Marujama. Vrsti red se po drugi seriji ni spremenil, Prevc je vso konkurenco premagala za kar 14,2 točke.

Nika Vodan je tekmo končala na 13. mestu, Katra Komar na 24., Ema Klinec, povratnica po bolezni v svetovnem pokalu pa 26. mesto.