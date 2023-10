V Logatcu za posledicami vboda umrl 88-letnik, policija išče storilca

Policisti na območju Logatca obravnavajo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Po prvih podatkih je v dogodku za posledicami poškodb, prizadejanih z ostrim predmetom, umrl 88-letni moški. Policija sicer znanega osumljenca, ki je lahko nevaren, še išče in prosi za informacije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti iščejo moškega, visokega med 175 in 185 centimetri, srednje postave in rjavih kratkih las. Nosi korekcijska očala, oblečen je v jakno s kapuco rjavo-zelene barve z vojaškim vzorcem.

Ker gre za nevarno osebo, policisti opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju z njim ne poskušajo vzpostaviti kontakta. »Oddaljite se na varno razdaljo ter o tem takoj obvestite policijo na številko 113,» še svetujejo.

Vse, ki bi imeli kakršne koli druge informacije o iskani osebi, pa prosijo, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.

Več informacij bodo sporočili, ko bo znanih več okoliščin.