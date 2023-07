V Lombardiji dve smrtni žrtvi zaradi padlih dreves

Sever Italije je po ponedeljkovem popoldanskem neurju danes okoli 4. ure zjutraj zajela nova silovita nevihta z močnim dežjem in sunki vetra. Ponekod je padala tudi toča, med drugim v Milanu, nastala je velika škoda na infrastrukturi in v kmetijstvu. Poročali so o poškodovanih in dveh smrtnih žrtvah.

Pekel, apokalipsa so besede, ki spremljajo na družbenih omrežjih objavljene fotografije nevihte. Na videoposnetkih je videti intenzivnost dežja in močne vodoravne sunke vetra, ki so v nekaterih primerih razbili ali odprli okna hiš ter povzročili poplave.

Pred tem so v ponedeljek pozno zvečer pokrajino Brianza prizadeli nalivi, v pokrajini Monza pa je bilo podrtih veliko dreves. Eno od dreves je padlo na avtomobil, v katerem so bili mati, oče in dveletna deklica. Očeta so zaradi poškodb glave odpeljali v bolnišnico. Mati in hči nista bili poškodovani.

V mestu Lissone v pokrajini Monza je v ponedeljek umrla 58-letna ženska, na katero je padlo drevo. Ko je bila na poti v službo, se je med čakanjem na konec nevihte zatekla v zavetje, ko pa se je premaknila, je nanjo padlo veliko drevo. Mimoidoči so takoj poklicalo pomoč, a ko so prišli reševalci, niso mogli storiti ničesar, da bi jo rešili.

Na območju Brescie pa je umrlo 16-letno dekle v skavtskem taboru, ko je, medtem ko je spala v šotoru, nanjo padlo drevo, poroča Ansa.