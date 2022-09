V Londonu danes slovo od kraljice Elizabete II.

V Združenem kraljestvu se bodo danes poslovili od priljubljene kraljice Elizabete II., ki je po več kot sedmih desetletjih na prestolu preminila 8. septembra. Pogrebne slovesnosti se bo udeležilo več kot sto tujih voditeljev, tudi slovenski predsednik Borut Pahor in italijanski predsednik Sergio Mattarella, poleg njiju pa še številni drugi visoki državni predstavniki iz vsega sveta in člani kraljevih družin. Seznam gostov je dolg, med drugim so v London prišli predsedniki ZDA, Francije, Nemčije, premierji Irske, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in Bangladeša, predsednika Šrilanke in Indije, japonski cesar in številni evropski monarhi. Rusija zaradi vojne v Ukrajini vabila ni prejela, prav tako niso povabljeni predstavniki Belorusije, Mjanmara, Sirije, Venezuele in Afganistana, poroča BBC. Vabilo za udeležbo na zgolj ravni veleposlanika sta prejeli Severna Koreja in Nikaragva. Kitajsko bo na pogrebu predstavljal podpredsednik Wang Qishan, Iran pa bo zastopan le na veleposlaniški ravni.

Država je od smrti kraljice, ki je v 97. letu starosti umrla na svojem gradu Balmoral na Škotskem, v obdobju žalovanja in v prestolnico London so se v zadnjem tednu zgrinjale množice ljudi iz vse države, pa tudi iz tujine, ki so ji želeli pokloniti.

Današnji državniški pogreb je vrhunec žalnih slovesnosti in rezultat več desetletij podrobnega načrtovanja. Dogajanje se bo začelo s sprevodom, ki bo iz parlamentarnega poslopja Westminster, kjer je bila doslej na ogled krsta s posmrtnimi ostanki Elizabete II., malo pred 11. uro po lokalnem času oz. opoldne po srednjeevropskem krenil proti bližnji Westminstrski opatiji.

Po tamkajšnjem obredu, na katerem naj bi se zbralo okrog 2200 ljudi, bodo krsto prepeljali do gradu Windsor, kjer bo v kapeli na gradu potekal še en obred z okrog 800 prisotnimi. Krsto bodo ob zaključku spustili v družinsko grobnico, kjer bo kraljica ležala ob svojem lani preminulem soprogu, princu Philipu. Glede na ocene naj bi si pogrebne slovesnosti prek televizijskih prenosov ogledalo več milijard ljudi.

Vrata v Westminstrsko dvorano, kjer se je v žalnem mimohodu ob krsti s posmrtnimi ostanki pokojne britanske kraljice Elizabete II. od srede zvrstilo več sto tisoč ljudi iz Velike Britanije in tujine, so se ob 7.30 po srednjeevropskem času zaprla. Ob 9. uri se je medtem za okoli 2000 visokih gostov odprla bližnja Westminstrska opatija, kjer se bo opoldne začel pogreb.