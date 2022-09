V Londonu poteka zadnje slovo od kraljice Elizabete II.

V Londonu se je danes s pogrebnimi slovesnostmi začelo sklepno dejanje poslavljanja od nedavno preminule kraljice Elizabete II. Njeno krsto so iz poslopja parlamenta v sprevodu prepeljali v bližnjo Westminstrsko opatijo, kjer se je nato odvilo bogoslužje. Udeležilo se ga je okrog 2000 visokih gostov.Ob 11.44 po srednjeevropskem času je sprevod s krsto kraljice Elizabete II. krenil iz najstarejšega poslopja parlamenta, Westminster Hall, kjer so se množice ljudi od minule srede poslavljali od najdlje vladajoče britanske monarhinje.

Sprevod s krsto na kočiji, ki jo je vleklo 142 pripadnikov britanske mornarice, se je napotil v približno 250 metrov oddaljeno Westminstrsko opatijo. Za njo so hodili vsi najvišji člani kraljeve družine - štirje kraljičini otroci na čelu s kraljem Karlom III. ter njegova sinova, princa William in Harry.

Znotraj opatije so se procesiji pridružili še nekateri drugi ožji člani družine, vključno z otrokoma prestolonaslednika Williama, devetletnim princem Georgeem in sedemletno princeso Charlotte.

V Westminstrski opatiji, kjer se je kraljica tudi poročila in bila kronana, se je nato odvilo pogrebno bogoslužje. To je tokrat v opatiji za monarha potekalo prvič od 18. stoletja, se je pa tu odvil pogreb kraljice matere leta 2002.

Bogoslužje je vodil dekan opatije David Hoyle, eno od beril je prebrala premierka Liz Truss. Pridigo je imel canterburyjski nadškof Justin Welby, ki je hvalil kraljičino življenje služenja Združenemu kraljestvu in skupnosti držav Commonwealth.

»Ljudje ljubečega služenja so redki v vseh poklicih. Voditelji ljubečega služenja so še redkejši. V vseh primerih pa bodo tisti, ki služijo, ljubljeni in se jih bodo spominjali, tisti, ki se oklepajo oblasti in privilegijev, pa bodo pozabljeni,« je dejal.

Krsto s posmrtnimi ostanki kraljice poleg krone s skoraj 3000 dragocenimi kamni krasi venec, ki je bil sestavljen v skladu z željami njenega sina Karla III. Rože izvirajo iz vrtov Buckinghamske palače in gradu Windsor, pa tudi iz kraljevega podeželskega domovanja, med njimi pa sta med drugim rožmarin, simbol spominjanja, in mirta, simbol srečnega zakona.

V opatiji se je zbralo okrog 2000 gostov, vključno s približno 500 predsedniki, premierji in člani tujih kraljevih družin. Med njimi sta predsednika ZDA in Francije Joe Biden in Emmanuel Macron ter ukrajinska prva dama Olena Zelenska. Pogreba se udeležuje tudi slovenski predsednik Borut Pahor.

Pogrebni sprevod se bo sedaj napotil proti Hyde Parku, njegovo pot pa bodo spremljali tisoči ljudi, ki bi se radi še zadnjič poklonili kraljici. Od tam bodo krsto s pogrebnim vozilom odpeljali v nekaj več kot 50 kilometrov oddaljeni Windsor.

V mestu se bo nato malo po 16. uri po srednjeevropskem času po ulicah odvil še en pogrebni sprevod s krsto, in sicer do kapele svetega Jurija v Windsorskem gradu, ki jo kraljeva družina pogosto izbira za poroke, krste in pogrebe. Ob koncu bogoslužja z 800 udeleženci bodo krsto spustili v družinsko grobnico.