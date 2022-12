V Luki Koper bodo gradili drugo največjo sončno elektrarno v Sloveniji

V Kopru so danes predstavili projekt SOPOREM, v okviru katerega bodo v dveh letih zgradili sončni elektrarni v pristanišču in na garažni hiši. Projekt je vreden skoraj 3,6 milijona evrov, od tega bosta Luka in občina Koper 2,1 milijona pridobili iz evropskih sredstev. S tremi megavati nominalne moči bo elektrarna manjša le od tiste v Hrastniku. Vodilni partner projekta SOPOREM (Solar Power for Reducing Emissions) je Luka Koper, sodelujeta še Mestna občina Koper in norveško podjetje Greenstat ASA.

V okviru projekta bodo na strehi dveh sklopov skladišč v pristanišču postavili sončne panele v dolžini 400 metrov. Od tam bodo lahko v ugodnem vremenu dobili do tri megavate električne energije.

V Luki računajo, da bo elektrarna pokrila desetino njihovih potreb. Zdaj iz javnega omrežja povprečno odjemajo med 15 in 25 megavatov. Energetik je preračunal, da bi lahko s pridobljeno energijo 900 avtomobilov prevozilo po 20.000 kilometrov na leto, ali da bi lahko pokrili potrebe 600 gospodinjstev, je izjavil član uprave in delavski direktor Luke Vojko Rotar.

V letu 2023 bodo predvsem pripravljali dokumentacijo, gradbena dela se bodo začela ob koncu leta in se končala marca 2024, je povedal vodja razvoja v Luki Koper Borut Čok.