Ob nespremenjenih trošarinah se bodo regulirane cene pogonskih goriv v torek znižale. Liter neosvinčenega motornega bencina se bo pocenil za 4,6 centa na 1,495 evra, liter dizla pa za 2,2 centa na 1,462 evra.

Te cene bodo veljale do vključno ponedeljka, 3. junija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se medtem še naprej oblikujejo prosto.