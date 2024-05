Aretirali tihotapca, ki sta prevažala devet migrantov

Potem ko so prejeli nekaj prijav o prisotnosti migrantov v gozdu med Trebčami in Padričami, so lokalni policisti začeli izvajati kontrole na tem območju. 12. maja so ustavili dva avtomobila in aretirali oba voznika, ukrajinska državljana, ki sta nezakonito vozila devet migrantov.

V enem od avtomobilov s češko registrsko tablico se je poleg voznika vozilo še šest migrantov, državljanov Egipta, starih med 17 in 35 leti. V drugem z madžarsko registracijo so se vozili trije sirski državljani. Voznik je skušal policiste napasti z nožem, a so ga ti ustavili.

27- in 42-letnega tihotapca migrantov so aretirali in odvedli v koronejski zapor. Dva od devetih migrantov so vrnili slovenski policiji, enega mladoletnega so sprejeli v sprejemni center za mladoletne brez spremstva, ostalih šest, ki je zaprosilo za mednarodno zaščito, pa so ovadili na prostosti zaradi kaznivega dejanja nezakonitega vstopa v državo.