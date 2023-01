V Luki Koper lani milijon kontejnerskih enot in 800.000 avtomobilov

Družba Luka Koper je lani po nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila 309,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 38 odstotkov več kot predlani. Pretovorili so skupno 23,2 milijona ton tovora oz. 12 odstotkov več kot leto prej, je danes objavila družba. Rast je družba lani zabeležila na vseh blagovnih skupinah, pri kontejnerjih in avtomobilih sta bila presežena tudi dva zgodovinska mejnika - milijon kontejnerskih enot in 800.000 avtomobilov, je Luka Koper objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Kot glavni razlog za rekordne številke v pretovoru vozil je družba konec lanskega leta navedla dodatne posle oziroma preusmeritev določenih količin iz severa Evrope na koprsko pristanišče. Rekordne rezultate v Luki med drugim spremljajo številne naložbe v dodatne skladiščne kapacitete, ki so jih v družbi zagotovili v zadnjih letih. Kot so pojasnili, se investicijski ciklus nadaljuje, predvsem v zaledju tretjega bazena.