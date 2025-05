V Luki Koper predali namenu nov potniški terminal

V Luki Koper so danes odprli nov potniški terminal, s katerim obeležujejo 20. obletnico prihoda prve potniške ladje v Koper. Trajnostno zasnovan objekt, skozi katerega bodo v Koper stopali turisti s potniških ladij, ponuja prostore za carino, policijo in turistično-informacijski center, obenem pa še konferenčno dvorano in kavarno.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na slovesnosti ob odprtju potniškega terminala dejala, da je 3,3 milijona evrov težka investicija pomembna naložba, ki bo okrepila tako gospodarsko kot tudi turistično vlogo Kopra. Ocenjuje namreč, da nova stavba ne predstavlja zgolj nove infrastrukturne pridobitve, temveč pomemben mejnik pri uresničevanju ciljev, zapisanih v strategiji razvoja prometa do leta 2030.

Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je spomnila, da današnje odprtje sovpada z 20. obletnico prihoda prve potniške ladje v Koper. Na območju, kjer danes stoji nov potniški terminal, je več let stal začasni šotor, je opozorila. Skozi leta pa se je povečalo bodisi letno število prihodov kot število turistov. Zdaj na leto pripluje v povprečju 80 ladij, je povedala.

Želeli so, da bo terminal odražal značaj mesta, je povedal župan Mestne občine Koper Aleš Bržan in torej številnim obiskovalcev nudil odprtost in raznolikost ter prikazal ponos na krajevno skupnost strpnosti in medsebojnega razumevanja.

V prvem nadstropju potniškega terminala bo zaživel tudi gostinski lokal z razgledno ploščadjo.

V Kopru letos skupno pričakujejo 75 potniških ladij, ki bodo do novembra pripeljale približno 115.000 potnikov in 55 članov posadke.