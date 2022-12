V Luki Koper pretovorili zgodovinskih 800.000 avtomobilov

Potem ko so v začetku meseca dosegli rekordno število pretovorjenih avtomobilov, so danes dosegli nov mejnik. V enem letu so namreč prek avtomobilskega terminala pristanišča pretovorili 800.000 vozil. »Gre za absoluten, zgodovinski rekord terminala,« so sporočili iz Luke Koper.

Na avtomobilskem terminalu so 8. decembra letos presegli rekord iz leta 2018 in zabeležili 754.410 pretovorjenih vozil. Že takrat so izrazili prepričanje, da bo končna številka letošnjega pretovora vozil še višja, ta napoved pa se je nato danes tudi uresničila.

»Kar smo pred tedni napovedovali, se je danes uresničilo. Kljub zahtevnim razmeram na avtomobilskem trgu, občasnim prekinitvam dobavnih verig, preobremenjenostjo ladijskih in skladiščnih kapacitet smo v Luki Koper dosegli nov mejnik,« je doseženi rekord komentiral predsednik uprave Luke Koper Boštjan Napast.

Kot glavni razlog za rekordne številke v pretovoru vozil so v družbi navedli dodatne posle oziroma preusmeritev določenih količin iz severa Evrope na koprsko pristanišče.

Luka Koper je sicer med letošnjim januarjem in oktobrom zabeležila 22-odstotno rast pretovora vozil, kar pomeni najvišjo rast pretovora v primerjavi z ostalimi primerljivimi sredozemskimi avtomobilskimi terminali po Evropi, kot sta Barcelona (+sedem odstotkov) in Valencia (+18 odstotkov).