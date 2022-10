V Luki Koper so odkrili 120 vreč prepovedane BMK glicidne kisline

O prvem tovrstnem odkritju v Sloveniji so danes spregovorili na Policijski upravi (PU) Koper, podrobnosti o preiskavi pa zaenkrat niso na voljo, saj so slovenski kriminalisti, Europol, Interpol in tuji varnostni organi še vedno na delu. Sezam osumljencev sicer obstaja, priprt pa doslej ni bil še nihče.

Do tri milijarde evrov – toliko bi lahko na ulicah zaslužili preprodajalci metamfetamina, ko jim le ne bi v Luki Koper prekrižali načrtov z zasegom osnovne sestavine za izdelavo te prepovedane droge. Pred slabima dvema mesecema so namreč zaposleni v slovenskem pristanišču ob preverjanju vsebnosti zabojnika, ki je priplul s Kitajske, ugotovili, da 120 vreč namesto magnezijevega sulfata vsebuje 1517 kilogramov prepovedane BMK glicidne kisline. Če bi z njo v ilegalnih laboratorijih izdelali anfetamin, bi bilo 800 kilogramov belega prahu vrednih 160 milijonov evrov.

Zaseg omenjene sestavine se je zgodil 12. avgusta letos. Takrat je v koprsko pristanišče priplula ladja s Kitajske, na kateri je bilo 1383 kontejnerjev. Zaposleni, ki se ukvarjajo z analizo tveganja blaga, so se odločili, da preverijo enega od zabojnikov, v katerem je bila nenavadno velika količina (več kot 18 ton) magnezijevega sulfida.

Med pregledom so takoj dojeli, da se je v posameznih vrečah, kljub identični embalaži, nahajalo različno blago, saj so nekatere tehtale 25 kilogramov, druge pa pol manj. Ob odprtju pa so ugotovili, da se je v enih nahajala snov bele barve v obliki granulata, v drugih pa snov bledorumene barve v obliki prahu. Laboratorijske preiskave pa so pokazale, da gre za predhodno sestavino, iz katere je mogoče izdelati bodisi amfetamin bodisi metamfetamin.