Eksplozija je danes v Madridu raznesla večdnadstropno stavbo. Za zdaj še ni točnih podatkov o morebitnih žrtvah ali o poškodovanih. Po nekaterih virih vsaj tri osebe naj bi bile izgubile življenje. Vzrok eksplozije še ni znan, počilo je okrog 15. ure. Zaenkrat sumijo, da je šlo za eksplozijo plina v stavbi. Na kraj, v mestnem središču, so prihiteli gasilci in reševalci, Prebivalce sosednjih stavb so evakuirali, med njimi tudi goste doma za starejše.