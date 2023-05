V Mariboru odpravljajo posledice neurja

V Mestni občini Maribor odpravljajo posledice včerajšnjega popoldanskega neurja, v katerem so meteorne vode in narasli potoki poškodovali več cest. Ogromno cestišč je poškodovanih, je danes povedal poveljnik mariborske civilne zaščite Samo Robič. Župan Saša Arsenovič se je ob današnjem ogledu posledic na terenu zahvalil vsem, ki so posredovali.

»Narava nam je lani dala izzive s sušo, letos je vode preveč,» je dejal župan med ogledom posledic neurja v Kamniški in Bresterniški grabi, ki sta med najbolj prizadetimi območji.

Nenadno močno deževje, ponekod tudi s točo in močnimi sunki vetra, je namreč zajelo predvsem severno in zahodno obrobje mestne občine. V Kamniški grabi je deroča voda močno poškodovala cesto, ki je trenutno gradbišče, v Bresterniški grabi pa je odnesla tudi dele asfaltiranih površin.

Direktor Gasilske brigade Maribor Aleš Ciringer je pojasnil, da je bila aktivirana celotna javna gasilska služba. Na telefonsko številko 112 so v eni uri prejeli okoli 60 klicev, predvsem je šlo za težave, ko je meteorna voda zalila kleti stanovanjskih objektov, zato so imeli gasilci veliko dela s črpanjem vode iz teh prostorov. Obenem so odstranjevali drevesa, ki so se zaradi vetra podrla na ceste.

Sprožilo se je najmanj 11 novih zemeljskih plazov, medtem ko jih je nekaj aktivnih še od deževja prejšnji teden.