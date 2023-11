V mednarodni preiskavi spolnih zlorab otrok obravnavali osem Slovencev

Slovenski kriminalisti so od 6. do 17. novembra sodelovali v mednarodni kriminalistični operaciji na področju preiskovanja spolnih zlorab otrok prek interneta, ki so jo poimenovali Mozaik 2023. Pri tem so identificirali osem slovenskih osumljencev z območja policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Novo mesto.

Operacijo je vodila slovenska policija, koordiniral pa jo je Europol v okviru evropske multidisciplinarne platforme za boj proti kriminalnim grožnjam (EMPACT), je na današnji novinarski konferenci pojasnil vodja oddelka za mladoletniško kriminaliteto iz uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Robert Tekavec.

Njen cilj je bil identificirati in aretirati osebe, ki uporabljajo spletne forume in aplikacije za pošiljanje sporočil za izmenjavo in distribucijo gradiva o spolni zlorabi otrok. V akciji so sodelovale Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Črna gora, Srbija, Slovenija, Hrvaška in Madžarska.

Kriminalisti uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave ter sektorjev kriminalistične uprave Ljubljana, Koper, Kranj in Novo mesto so od tujih varnostnih organov in organizacij prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da je več slovenskih državljanov preko interneta pridobivalo in razširjalo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok. Na slikah po Tekavčevih besedah po zdajšnjih ugotovitvah ni slovenskih otrok, niti ne kaže, da bi osumljenci gradivo izdelovali sami.

Kriminalisti so v teku preiskave od domačih in tujih korporacij prejeli podatke za identifikacijo osmih osumljencev, ki so državljani Slovenije. Gre za osumljence z območij policijskih uprav (PU) Ljubljana, Kranj, Koper in Novo mesto. Pet osumljencev od osmih je za izvrševanje kaznivih dejanj plačevalo s kriptovalutami.

Policisti so 9. novembra na podlagi odredb sodišča pri vseh osumljencih opravili hišne preiskave in zasegli 40 elektronskih naprav. Preiskava sicer še poteka, policisti bodo po končani preiskavi o ugotovitvah obvestili pristojna državna tožilstva. Za kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od šest mesecev do osem let.

Kriminalist oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana Primož Podbelšek je pojasnil, da so ljubljanski kriminalisti v januarju od družbe, ki upravlja z borzo digitalnih sredstev, prejeli podatke, iz katerih je bilo razvidno, da je več slovenskih državljanov od leta 2021 preko temnega spleta pridobivalo gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, in za gradivo plačevali v valuti bitcoin.

Po Podbelškovih besedah je šlo za zneske od 20 do 50 evrov za posamezno transakcijo, ki jih je bilo skupaj devet. Policisti so ugotovili, da gre za več kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posest in posredovanje pornografskega gradiva, ki prikazuje spolno zlorabo mladoletnih oseb. Policisti so na podlagi vseh pridobljenih podatkov identificirali pet državljanov, ki prihajajo z območij PU Ljubljana, Koper in Kranj.

Tekavec je pojasnil, da so policisti v okviru EMPACT skupaj s kriminalisti navedenih držav v času od 6. do 17. novembra opravili 41 hišnih preiskav pri 39 osumljencih, kjer so zasegli 200 elektronskih naprav. Do sedaj so identificirali in rešili dva otroka, žrtvi spolnih zlorab. Zaenkrat ni podatkov, ki bi kazali na medsebojno povezanost osumljencev, vendar pa bodo s preiskavo ugotavljali tudi to.