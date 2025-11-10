V Milanu preiskujejo tujce, ki so plačali, da bi streljali na civiliste v Sarajevu

V času vojne v Bosni in Hercegovini so med obleganjem Sarajeva na civiliste streljali tudi tujci, ki so za to plačevali velike zneske – po nekaterih ocenah od 80.000 do 100.000 evrov. Med temi so bili tudi italijanski državljani, ki pa za svoja okrutna dejanja niso nikoli kazensko odgovarjali – vsaj zaenkrat. Milansko tožilstvo je namreč po prijavi novinarja in pisatelja Ezia Gavazzenija uvedlo preiskavo, danes poročata La Repubblica in milanski Il Giornale. S primerom se ukvarja javni tožilec Alessandro Gobbis. Zaenkrat preiskava o sumu naklepnega umora z oteževalno okoliščino nizkotnih motivov poteka proti neznanim storilcem, med katerimi naj bi bili, kot rečeno, tudi italijanski državljani iz Lombardije in severovzhoda države. Ti naj bi z ronškega letališča s srbsko čartersko letalsko družbo Aviogenex potovali do Beograda, od tam pa naprej do obleganega Sarajeva, kjer so prijeli za puško in kot ostrostrelci »za zabavo« streljali na ljudi. Po navedbah nekaterih pričevalcev naj bi bili celo pripravljeni plačati več, da so lahko streljali na otroke.

O tem je bilo že veliko napisanega, slovenski režiser Miran Zupanič je na to temo posnel dokumentarec Sarajevo safari. Ni izključeno, da preiskovalci ne bodo prisluhnili tudi njemu, navajata Repubblica in Il Giorno.