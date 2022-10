V minulem tednu v FJK rahel upad števila novih okužb

V FJK se je v tednu od 12. do 18. oktobra incidenca aktivnih okužb v primerjavi s tednom prej rahlo zmanjšala, in sicer od 1163 na 1104 vsakih 100.000 prebivalcev, še vedno pa presega državno povprečje. Rahlo je upadlo tudi število novih potrjenih okužb, ki je bilo v tednu od 12. do 18. oktobra v FJK za 6,1 odstotka nižje kot teden prej.

Nad državnim povprečjem ostaja v FJK tudi zasedenost postelj v bolnišnicah. Na rednih covidnih oddelkih je 17,6-odstotna, kar je 6,6 odstotka več od državnega povprečja, na oddelkih za intenzivno nego pa 3,4-odstotna, kar je 0,6 odstotka več.