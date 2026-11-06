Stiska ostaja, kljub zaprtju skladišč

Deske, leseni hlodi, ograje in opozorilne table o prepovedi vstopanja v petih jezikih. Staro pristanišče po nedeljskem požaru dobiva podobo zaprtega območja. Vsaj na videz. Predstavniki organov pregona pregledujejo zapuščene objekte in preverjajo identiteto ljudi, ki se tam zadržujejo, delavci pa zapirajo vhode v skladišča. Toda ukrepi že kažejo svoje omejitve: v skladišču 18, kjer sta v nedeljo zvečer umrla 21-letna Marilisa Covasso iz videmske pokrajine in 23-letni Maročan, so policisti migrante našli tudi včeraj, čeprav so stavbo že v ponedeljek po ogledu kraju tragedije v celoti zaprli z deskami. Ljudje so vanjo kljub temu znova vstopili.

V Starem pristanišču so včeraj po odločitvi prefekture izvedli izredno varnostno akcijo, ki jo je usklajevala kvestura. V akciji so sodelovali policija, karabinjerji, finančna policija in lokalna policija. Predstavniki organov pregona so pregledali objekte in legitimirali približno 50 oseb. Med njimi je bilo 15 migrantov, ki so prišli iz drugih mest, kjer so že imeli dogovorjene termine na pristojnih policijskih upravah. Približno 20 oseb je imelo dokumente oziroma dovoljenja, izdana na tržaški kvesturi, pri preostalih pa so preverjali njihov status. Po končanih postopkih identifikacije naj bi ljudi premestili v sprejemne centre, tudi v drugih italijanskih deželah.

Potem ko so včeraj ponovno zaprli skladišče 18, so delavci začeli zapirati še skladišče 19 zadaj. Skupina desetih policistov je prej še enkrat vstopila v zapuščeno stavbo in preverila, da je ta zares prazna. Nato so delavci začeli odprtine zapirati z deskami in lesenimi hlodi, ob njih pa so namestili opozorilne table s prepovedjo vstopa. Obvestila so napisana v italijanščini, angleščini, arabščini, paštunščini in bengalščini. Večji del območja do skladišča 26, kjer je muzejski pol, je tako že nedostopen. Odprta pa še naprej ostajajo skladišča od kongresnega centra naprej v smeri proti Barkovljam, zato ni izključeno, da se bodo ljudje brez strehe nad glavo preselili v druge, še vedno dostopne prostore. Treba pa je tudi povedati, da je prefektura napovedala stalen nadzor celotnega območja.

Odbor Porto Chiaro se je včeraj pridružil pozivom civilne družbe, humanitarnih organizacij in strank levosredinske koalicije k nujnemu odprtju nočnega zavetišča za najosnovnejše storitve. Kot možno lokacijo predlaga bazar v Ulici Gioia ob železniški postaji, ki že več let ni v uporabi, vendar ima po navedbah odbora potrebno infrastrukturo in bi jo bilo mogoče hitro usposobit. Kukrepanju poziva občino, prefekturo in druge pristojne ustanove.